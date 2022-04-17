إشبيلية يَسعى لإيقاف قطار ريال مدريد نحو لقب الليجا في مباراة نارية

يحل فريق ريال مدريد، ضيفا ثقيلا، على إشبيلية، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.ويدخل فريق ريال مدريد، المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، فيما يأتي إشبيلية ثالثا برصيد 60 نقطة.ويسعى ريال مدريد لمواصلة سلسلة الفوز على إشبيلية في عقر داره، بعدما تغلب عليه في آخر مباراتين في بيزخوان، مع العلم أن الميرينجي لم يسبق له الفوز أبداً على إشبيلية في عقر داره في ثلاث مناسبات على التوالي ضمن منافسات الليجا، خلال آخر ثلاثة عقود من الزمان.

ومنذ الخسارة في بيزخوان بثلاثية دون رد، في موسم 2018 -2019، خاض الريال ستة مباريات أمام الفريق الأندلسي دون أن يعرف طعم الخسارة، وحصد الفريق 16 نقطة من أصل 18 ممكنة في مواجهاته مع زعيم الأندلس في الليجا، بخمسة انتصارات وتعادل يتيم.ويسعى الميرينجي للتخلص من لعنة وجود لوبيتيجي في المباراة، من خلال تحقيق الفوز على إشبيلية، للاقتراب أكثر من الفوز بلقب الليجا هذا الموسم. ويتفوق ريال مدريد بـ12 نقطة على برشلونة وإشبيلية، مع امتلاك الفريق الكتالوني مباراة مؤجلة، ويعد هذا اللقاء الفرصة الأخيرة لرجال المدرب جولين لوبيتيجي للاقتراب من الفريق الملكي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يسافر إلى إشبيلية مجهدا بعد خوضه شوطين إضافيين أمام تشيلسي في إياب ربع نهائي التشامبيونزليج، ونجح في إقصائه رغم الخسارة 2-3 بفضل فوزه ذهابا في لندن 1-3.