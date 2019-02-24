تعيين البرتغالي دو سانتوس حكمًا للقاء بيراميدز والمقاولون

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة بيراميدز والمقاولون العرب المقررة اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز سيديرها طاقم حكام برتغالي. ويتكون طاقم التحكيم من كابيلا دو سانتوس ويعاونه جودينيو أنطونيو ونونو بيريرا، وبينتو جواو حكما رابعا. ويحتل بيراميدز وصافة الدوري المصري برصيد 45 نقطة فيما يأتي المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.