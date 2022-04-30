طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف"، إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في ملعب محايد وقال الاتحاد المصري في بيان نشره على موقعه: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، أنه خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي، أثناء سريان بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على ملاعب محايدة، بعيدا عن الفرق أطراف المباراتين".

وأضاف: "كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، تحفظه على إقامة نهائي دوري الأبطال في نسخته الحالية (2021/2022)، على ملعب أي من الدول الأربع التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي، وهي مصر، والجزائر، والمغرب، وأنغولا، ويطالب بالحياد التام في مثل هذه الأمور" وكانت تقارير إعلامية، أشارت في وقت سابق إلى أن الـ"الكاف"، استقر على اختيار ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، لاستضافة النهائي القاري.