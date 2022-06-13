قدم مانشستر سيتي نجمه الجديد، إيرلنغ هالاند، الاثنين، بطريقة "مبتكرة" أذهلت جماهير كرة القدم.

وكانت جماهير الفريق بانتظار رؤية هالاند بقميص مانشستر سيتي، بعد الإعلان الرسمي عن التعاقد معه قبل أسابيع، مقابل 75 مليون يورو، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.