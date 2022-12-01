 وفاة مايا ثابت لاعبة طائرة النادي الأهلي

توفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس مايا أحمد ثابت لاعبة فريق الطائرة تحت 16 عام بالنادي الأهلي.

يذكر أن مايا هي نجلة أحمد ثابت كرة الطائرة بالنادي الأهلي، وسيطرت حالة من الحزن الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق هليوبوليس، في اللقاء الذي جمع الفريقين مؤخرًا ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، ونجح الفريق في حسمها لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.