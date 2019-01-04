يوفنتوس يخسر معركته مع برشلونة حول فاران الجديد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن خسارة يوفنتوس لمعركته مع برشلونة، على صفقة دفاعية من الدوري الفرنسي. وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن يوفنتوس خسر معركته بالفعل مع برشلونة للتعاقد مع جان كلير توديبو مدافع تولوز الفرنسي.

وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أنه في الساعات القليلة الماضية، كثف برشلونة من مفاوضاته مع اللاعب صاحب الـ19 عامًا، والذي اقترب من ارتداء قميص البلوجرانا. وينتهي عقد توديبو والملقب بـ"فاران الجديد" مع تولوز بنهاية الموسم الجاري، ورفض المدافع الشاب عروض التجديد من ناديه.