يوفنتوس يخسر معركته مع برشلونة حول فاران الجديد
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يوفنتوس يخسر معركته مع برشلونة حول فاران الجديد

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العرب اليوم - يوفنتوس يخسر معركته مع برشلونة حول فاران الجديد

فريق يوفنتوس
روما - العرب اليوم

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن خسارة يوفنتوس لمعركته مع برشلونة، على صفقة دفاعية من الدوري الفرنسي. وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن يوفنتوس خسر معركته بالفعل مع برشلونة للتعاقد مع جان كلير توديبو مدافع تولوز الفرنسي.

وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أنه في الساعات القليلة الماضية، كثف برشلونة من مفاوضاته مع اللاعب صاحب الـ19 عامًا، والذي اقترب من ارتداء قميص البلوجرانا. وينتهي عقد توديبو والملقب بـ"فاران الجديد" مع تولوز بنهاية الموسم الجاري، ورفض المدافع الشاب عروض التجديد من ناديه.

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يوفنتوس يخسر معركته مع برشلونة حول فاران الجديد يوفنتوس يخسر معركته مع برشلونة حول فاران الجديد



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يوفنتوس يخسر معركته مع برشلونة حول فاران الجديد يوفنتوس يخسر معركته مع برشلونة حول فاران الجديد



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