ليفربول يقرر تجديد عقد ساديو ماني نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ العمل على تجديد عقد نجم الفريق السنغالي ساديو ماني نهاية الموسم الجارى، حيث اقترب عقد اللاعب من الانتهاء ولم يتم التجديد له حتى الآن، كما هو الحال مع النجم المصري محمد صلاح.وينتهي عقد ساديو ماني فى صيف عام 2023، ومع ذلك لم يتم التوصل لاتفاق جديد من النادي بعد، فى الوقت الذى لم يتحدث اللاعب مع ناديه بشأن ذلك حتى الآن. وذكرت شبكة "ليفربول ووتش" أن ليفربول أخبر مانى بأنه عليه الانتظار حتى الصيف قبل أن يحصل على عرض على عقد جديد. وأشارت الشبكة المقربة من ليفربول إلى أن أزمة تجديد محمد صلاح لا تزال معقدة حتى الآن، حيث يريد الفرعون عقدا يتجاوز 400 ألف جنيه إسترليني، ما يجعله أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.وأضافت أن ماني يبحث عن عقد جديد يبلغ قيمته حوالى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ما سيجعله صاحب أعلى دخل فى النادى خلال الوقت الحالي.وأكدت الصحيفة أن ماني لا يريد مغادرة ليفربول، من المحتمل أن يكون هناك صفقة جديدة وسيوقع عقدًا جديدًا في آنفيلد هذا الصيف.