وفاة فريق كرة طائرة مدرسي مكون من 34 شخصًا في زلزال تركيا

كشفت وسائل إعلام تركية، عن وفاة 24 من فريق كرة طائرة، من بلدة فاماغوستا في شمال قبرص، أسفل أنقاض الزلزال في تركيا، بعد أن سافروا إلى مدينة أديامان التركية للمشاركة في بطولة مدرسية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثامين الصغار، إلى جانب 10 من المعلمين والآباء الذين قضوا مع الأطفال.وروت المعلمة الوحيدة الناجية مع 3 من أولياء الأمور، لحظات الرعب والهلع التي عاشتها، بعد وقوع الزلزال، وقالت: "لم أجد الصغار ولا طفلتي حتى التي قتلت هناك، ولم تنتشل إلا بعد 6 أيام على الكارثة.حسب "شبكة channel4".

وأضافت أنها لم تستوعب ما جرى، فقد ملأت الرمال وجهها فجأة، وتوقعت أن ترى جميع أعضاء الفريق في الخارج بعد أن انتشلتها فرق الإنقاذ من تحت ركام الفندق. ولكن ذلك لم يحدث وتم انتشالهم متوفين