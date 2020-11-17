قبل ودية جامايكا فيروس كورونا يصل إلى منتخب السعودية

وصل فيروس كورونا المستجد إلى المنتخب السعودي لكرة القدم، قبل ساعات قليلة من خوض المباراة الودية الثانية أمام جامايكا ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة جامايكا وديا، مساء الثلاثاء، بعد أيام من المواجهة الأولى التي انتهت بفوز "الأخضر" بثلاثية نظيفة ةوقبل ساعات من انطلاق المباراة، أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم تعرض لاعبه أيمن يحيى، جناح نادي النصر السعودي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعب، ليعلن إصابته بفيروس كورونا .

وكتب الحساب: "أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول أيمن يحيى بفيروس كورونا". وأكد المنتخب السعودي أن اللاعب سيخضع للعزل الصحي خلال الفترة المقبلة، وفقا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة السعودية وبذلك يغيب أيمن يحيى عن فريق النصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما في مباراة ديربي الرياض، المقرر لها الإثنين المقبل، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي وقد يمتد غياب اللاعب عن الديربي الآخر أمام الهلال، المُقرر له يوم 29 من الشهر الجاري، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.