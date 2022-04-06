الجزائر يؤكد أن الفيفا سيدرس الطعن المقدم بإعادة مباراة الكاميرون يوم 21 أبريل

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للفيفا بشـأن مباراته أمام الكاميرون، فى إياب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، سيتم مناقشته يوم 21 أبريل الجاري. وقال الاتحاد الجزائري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والخاص بمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أبريل الجاري".