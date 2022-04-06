يورغن كلوب يحقق رقمًا تاريخيًا مع ليفربول بعد الفوز على بنفيكا في أبطال أوروبا
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يورغن كلوب يحقق رقمًا تاريخيًا مع ليفربول بعد الفوز على بنفيكا في أبطال أوروبا

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العرب اليوم - يورغن كلوب يحقق رقمًا تاريخيًا مع ليفربول بعد الفوز على بنفيكا في أبطال أوروبا

الألماني يورجن كلوب
لندن - العرب اليوم

 حقق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رقماً تاريخياً مع الريدز بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً على حساب بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "النور" ضمن منافسات دور الذهاب لمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.  ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية بات يورجن كلوب هو المدرب الوحيد في تاريخ نادي ليفربول الذي يحقق الفوز في ثماني مباريات على التوالي خارج الأرض.  وتقام مباراة الإياب بين بنفيكا وليفربول على ملعب "أنفيلد" يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر أبريل الجارى ليتحدد الفريق المتأهل إلي الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.  ووفقا للقرعة فإن الطريق إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، سيشهد منافسات شرسة، حيث إن من المنتظر أن يلتقي الفائز من ليفربول وبنفيكا مع الفائز من بايرن ميونخ وفياريال.

  وتأهل فريق ليفربول إلي دور الثمانية بعد أن تخطي عقبة فريق إنتر ميلان الإيطالي بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1، وخسارة الريدز في مواجهة الإياب لم تكن عائق في صعود ليفربول للدور ربع نهائي.  بينما، تأهل بنفيكا إلي الدور ربع النهائي من البطولة القارية، بعد الفوز على فريق أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تعادل الفريقين ذهاباً في لشبونة بهدفين لكل فريق، بينما إنتهت مباراة الإياب بفوز بنفيكا بهدف دون رد.  وتأهل فريق ليفربول إلي دور الثمانية بعد أن تخطي عقبة فريق إنتر ميلان الإيطالي بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1، وخسارة الريدز في مواجهة الإياب لم تكن عائق في صعود ليفربول للدور ربع نهائي.  بينما، تأهل بنفيكا إلي الدور ربع النهائي من البطولة القارية، بعد الفوز على فريق أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تعادل الفريقين ذهاباً في لشبونة بهدفين لكل فريق، بينما إنتهت مباراة الإياب بفوز بنفيكا بهدف دون رد.  ولعب ليفربول ضد بنفيكا في 10 مواجهات سابقة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في 4 ولم يتعادل الفريقين في أي مباراة، وسجل الريدز 19 هدفا واستقبل 11.

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يورغن كلوب يحقق رقمًا تاريخيًا مع ليفربول بعد الفوز على بنفيكا في أبطال أوروبا يورغن كلوب يحقق رقمًا تاريخيًا مع ليفربول بعد الفوز على بنفيكا في أبطال أوروبا



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