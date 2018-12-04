مروان محسن يدرس الرحيل عن الأهلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة

يدرس مروان محسن، مهاجم فريق النادى الأهلى، بقوة، الرحيل عن القلعة الحمراء خلال يناير المقبل بسبب الانتقادات التى تعرض لها من جماهير المارد الأحمر بمبرر تدنى مستواه فى المباريات الأخيرة التى شارك فيها أمام الترجى بنهائى أفريقيا الذى خسره الفريق، والوصل الإماراتى بالبطولة العربية، بالإضافة لمواجهة المقاولون بالدورى الممتاز.

وطلب اللاعب من وكيله البحث له عن عرض خارجى خلال الفترة المقبلة هرباً من الضغوط الجماهيرية التى يتعرض لها، والانتقادات المتواصلة، مفضلاً الرحيل لأحد الدوريات العربية لالتقاط الأنفاس واستعادة بريقه مجدداً، خاصة أن مستواه فى المباريات الماضية لا يبشر بمنحه الفرصة مجدداً فى اللقاءات المقبلة بعد عودة المغربى أزارو من الإصابة ومشاركته فى لقاء بتروجت الأخير.

من ناحية أخرى، رحب مسئولو الأهلى برحيل التونسى على معلول، الظهير الأيسر، فى انتقالات يناير المقبل، بعد تلقيه أكثر من عرض فى الفترة الأخيرة وذلك للرغبة فى تدعيم الوسط المدافع والهجومى بصفقات أجنبية، فضلاً عن تلقى اللاعب عدداً من العروض فى الفترة الأخيرة، مبدياً رغبته فى الرحيل، لكن بشرط وجود عرض قوى ومُغرٍ من الناحية المادية يفيد النادى فى ضم الصفقات الجديدة.

وكشف مصدر بالأهلى، لـ«الوطن»، عن تلقى اللاعب عرضاً من الدورى الفرنسى بالإضافة إلى عرض من أحد الدوريات العربية، فيما أوضح مصدر مقرب من اللاعب أن فريق كارديف سيتى الإنجليزى راقب اللاعب خلال الفترة التى سبقت إصابته، وهناك رغبة قوية فى ضمه خلال الفترة المقبلة حال وافق مسئولو القلعة الحمراء.

فى سياق مختلف، يختتم الأهلى استعداداته لمباراة الجونة غداً الأربعاء ضمن الجولة المؤجلة من مباريات الأسبوع السابع من الدورى الممتاز فى تمام الثامنة مساءً، وسط حالة من الرغبة القوية فى تحقيق الفوز واستعادة الثقة التى عادت بشكل جزئى عقب لقاء بتروجت الماضى الذى فاز فيه الأحمر بهدف دون رد لأحمد الشيخ.

وتستمر معاناة الأهلى من الغيابات أمام الجونة بعدما تأكد غياب حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعد تعرضه للإصابة أمام بتروجت بجزع فى أنكل القدم، إلى جانب استمرار غياب أحمد فتحى الذى يواصل برنامجه التأهيلى بعد إصابته بمزق فى العضلة الأمامية، فى الوقت الذى ينوى فيه المدير الفنى محمد يوسف الإبقاء على كريم نيدفيد فى مركز الظهير الأيمن، على أن يشارك عمرو السولية إلى جوار هشام محمد لتعويض غياب «عاشور».

فى سياق متصل، عقد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى، عدة محاضرات بالفيديو مع لاعبيه لدراسة فريق الجونة من أجل التعامل مع نقاط قوة المنافس واستغلال الثغرات الدفاعية، مشدداً على أن الجونة يضم عدداً مميزاً من اللاعبين ولا بد من التعامل بجدية مع اللقاء، خاصة أن الأحمر يبحث عن تحقيق الفوز فى كل مبارياته المؤجلة للسعى نحو الصدارة والتتويج باللقب.

من ناحية أخرى، وقفت «الوطن» على تفاصيل عقد مؤمن زكريا بعد التجديد مع الأهلى، والذى أتمه اللاعب فى أحد الأماكن الخاصة بمدينة نصر فى حضور وكيله وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى بعد جلسة قصيرة من المفاوضات.

وبموجب التعاقد، يحصل زكريا على 18 مليون جنيه فى 3 سنوات بدءاً من الموسم الحالى بواقع 6 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، وطلب اللاعب من «عبدالحفيظ» النظر لنسبة مشاركته، والتحدث مع رئيس النادى بشأن رفعها بعد تجميده من الجهاز الفنى السابق بقيادة كارتيرون لأكثر من ٣ شهور.