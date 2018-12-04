مروان محسن يدرس الرحيل عن الأهلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة
آخر تحديث GMT11:18:26
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

مروان محسن يدرس الرحيل عن الأهلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة

العرب اليوم -

العرب اليوم - مروان محسن يدرس الرحيل عن الأهلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة

مروان محسن مهاجم فريق النادى الأهلى
القاهرة - العرب اليوم

يدرس مروان محسن، مهاجم فريق النادى الأهلى، بقوة، الرحيل عن القلعة الحمراء خلال يناير المقبل بسبب الانتقادات التى تعرض لها من جماهير المارد الأحمر بمبرر تدنى مستواه فى المباريات الأخيرة التى شارك فيها أمام الترجى بنهائى أفريقيا الذى خسره الفريق، والوصل الإماراتى بالبطولة العربية، بالإضافة لمواجهة المقاولون بالدورى الممتاز.

وطلب اللاعب من وكيله البحث له عن عرض خارجى خلال الفترة المقبلة هرباً من الضغوط الجماهيرية التى يتعرض لها، والانتقادات المتواصلة، مفضلاً الرحيل لأحد الدوريات العربية لالتقاط الأنفاس واستعادة بريقه مجدداً، خاصة أن مستواه فى المباريات الماضية لا يبشر بمنحه الفرصة مجدداً فى اللقاءات المقبلة بعد عودة المغربى أزارو من الإصابة ومشاركته فى لقاء بتروجت الأخير.

من ناحية أخرى، رحب مسئولو الأهلى برحيل التونسى على معلول، الظهير الأيسر، فى انتقالات يناير المقبل، بعد تلقيه أكثر من عرض فى الفترة الأخيرة وذلك للرغبة فى تدعيم الوسط المدافع والهجومى بصفقات أجنبية، فضلاً عن تلقى اللاعب عدداً من العروض فى الفترة الأخيرة، مبدياً رغبته فى الرحيل، لكن بشرط وجود عرض قوى ومُغرٍ من الناحية المادية يفيد النادى فى ضم الصفقات الجديدة.

وكشف مصدر بالأهلى، لـ«الوطن»، عن تلقى اللاعب عرضاً من الدورى الفرنسى بالإضافة إلى عرض من أحد الدوريات العربية، فيما أوضح مصدر مقرب من اللاعب أن فريق كارديف سيتى الإنجليزى راقب اللاعب خلال الفترة التى سبقت إصابته، وهناك رغبة قوية فى ضمه خلال الفترة المقبلة حال وافق مسئولو القلعة الحمراء.

فى سياق مختلف، يختتم الأهلى استعداداته لمباراة الجونة غداً الأربعاء ضمن الجولة المؤجلة من مباريات الأسبوع السابع من الدورى الممتاز فى تمام الثامنة مساءً، وسط حالة من الرغبة القوية فى تحقيق الفوز واستعادة الثقة التى عادت بشكل جزئى عقب لقاء بتروجت الماضى الذى فاز فيه الأحمر بهدف دون رد لأحمد الشيخ.

وتستمر معاناة الأهلى من الغيابات أمام الجونة بعدما تأكد غياب حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعد تعرضه للإصابة أمام بتروجت بجزع فى أنكل القدم، إلى جانب استمرار غياب أحمد فتحى الذى يواصل برنامجه التأهيلى بعد إصابته بمزق فى العضلة الأمامية، فى الوقت الذى ينوى فيه المدير الفنى محمد يوسف الإبقاء على كريم نيدفيد فى مركز الظهير الأيمن، على أن يشارك عمرو السولية إلى جوار هشام محمد لتعويض غياب «عاشور».

فى سياق متصل، عقد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى، عدة محاضرات بالفيديو مع لاعبيه لدراسة فريق الجونة من أجل التعامل مع نقاط قوة المنافس واستغلال الثغرات الدفاعية، مشدداً على أن الجونة يضم عدداً مميزاً من اللاعبين ولا بد من التعامل بجدية مع اللقاء، خاصة أن الأحمر يبحث عن تحقيق الفوز فى كل مبارياته المؤجلة للسعى نحو الصدارة والتتويج باللقب.

من ناحية أخرى، وقفت «الوطن» على تفاصيل عقد مؤمن زكريا بعد التجديد مع الأهلى، والذى أتمه اللاعب فى أحد الأماكن الخاصة بمدينة نصر فى حضور وكيله وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى بعد جلسة قصيرة من المفاوضات.

وبموجب التعاقد، يحصل زكريا على 18 مليون جنيه فى 3 سنوات بدءاً من الموسم الحالى بواقع 6 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، وطلب اللاعب من «عبدالحفيظ» النظر لنسبة مشاركته، والتحدث مع رئيس النادى بشأن رفعها بعد تجميده من الجهاز الفنى السابق بقيادة كارتيرون لأكثر من ٣ شهور.

رياضة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مروان محسن يدرس الرحيل عن الأهلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة مروان محسن يدرس الرحيل عن الأهلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة



أخبار ذات صلة

GMT 10:42 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

وزير الدفاع الروسي شويغو يعلن عن المناورات المقررة في عام 2019
العرب اليوم - وزير الدفاع الروسي شويغو يعلن عن المناورات المقررة في عام 2019

GMT 10:39 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

الحكومة الفرنسية تستعد لتعليق رفع أسعار الوقود
العرب اليوم - الحكومة الفرنسية تستعد لتعليق رفع أسعار الوقود

GMT 10:35 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

حاكم الشارقة يستقبل جراح القلب العالمي مجدي يعقوب
العرب اليوم - حاكم الشارقة يستقبل جراح القلب العالمي مجدي يعقوب

GMT 09:50 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

اللاعب الفلسطيني محمود السلمي يوقع عقد مع الأهلي للانضمام إليه
العرب اليوم - اللاعب الفلسطيني محمود السلمي يوقع عقد مع الأهلي للانضمام إليه

GMT 19:09 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

فولكس فاجن تقدم أخر نسخة من "بيتل" الشهيرة في معرض لوس أنجلوس 2018
العرب اليوم - فولكس فاجن تقدم أخر نسخة من "بيتل" الشهيرة في معرض لوس أنجلوس 2018

GMT 19:09 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أول سيارة "كهربائية" تباع في السوق المصري
العرب اليوم - تعرف على أول سيارة "كهربائية" تباع في السوق المصري

GMT 18:54 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

أجهزة تشيكية تتهم روسيا بالوقوف وراء الهجوم إلكترونيًا على "الخارجية"
العرب اليوم - أجهزة تشيكية تتهم روسيا بالوقوف وراء الهجوم إلكترونيًا على "الخارجية"

GMT 17:59 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

غوتيريش يؤكد لولي العهد السعودي ضرورة دعم جهود حل الأزمة في اليمن ومواجهة المأساة الإنسانية
العرب اليوم - غوتيريش يؤكد لولي العهد السعودي ضرورة دعم جهود حل الأزمة في اليمن ومواجهة المأساة الإنسانية

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مروان محسن يدرس الرحيل عن الأهلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة مروان محسن يدرس الرحيل عن الأهلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت ثوب سباحة أسود كَشَفَ عن جسدها الرشيق

كيلي بروك أنيقة خلال جلسة تصوير بحديقتها في كينت

لندن ـ ماريا طبراني

أخذت عارضة الأزياء الساحرة والممثلة كيلي بروك، استراحة في حديقتها الريفية بعيدا عن أجواء لندن، إذ يمكن رؤية النجمة في حوض مياه مع نبات زنبق في جلسة تصوير، وفي صورة أخرى يُمكن رؤية بروك وهي ترتدي ثوب سباحة أسود يكشف عن جسدها الرشيق المتناسق، بينما تجلس بروك على سلم خشبي مطلي باللون الأزرق وفي الخلفية بعض النباتات الخضراء. وانتقلت النجمة من أجواء لندن الحيوية في العام الماضي إلى مزرعة القرن الخامس عشر في كينت مع صديقها جيريمي باريزي، البالغ 33 عاما، وفي حديثها عن انتقالها من لندن إلى لوس أنجليس ثم إلى لندن مرة أخرى قالت النجمة لصحيفة "ديلي ستار": "أنا دائما أحبّ في الهواء الطلق، والانتقال إلى عالم الخضرة منحني السلام، كما أعطاني المزيد من الراحة". وأضافت عارضة الأزياء: "لا أعرف كيف حدث ذلك.. كنت أعيش في لوس أنجليس في

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:54 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

أهم عروض أزياء أخر شهور الموضة لموسم "صيف - ربيع" 2019
العرب اليوم - أهم عروض أزياء أخر شهور الموضة لموسم "صيف - ربيع" 2019

GMT 03:13 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

مُضيفة طيران مُتقاعدة تكشف الكثير عن العاملات
العرب اليوم - مُضيفة طيران مُتقاعدة تكشف الكثير عن العاملات

GMT 11:18 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

نصائح لجعل غرفة دراسة الأولاد والبنات مُريحة وجذَّابة
العرب اليوم - نصائح لجعل غرفة دراسة الأولاد والبنات مُريحة وجذَّابة

GMT 04:35 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

يونغر يحذر من خطر الصين وروسيا على بريطانيا بسبب تقنياتهما
العرب اليوم - يونغر يحذر من خطر الصين وروسيا على بريطانيا بسبب تقنياتهما

GMT 02:29 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

قناة فضائية تبدأ البث بتقنية "8K" للمرة الأولى
العرب اليوم - قناة فضائية تبدأ البث بتقنية "8K" للمرة الأولى

GMT 02:21 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

فيكتوريا بيكهام تطلق قناتها الخاصة علي "يوتيوب"
العرب اليوم - فيكتوريا بيكهام تطلق قناتها الخاصة علي "يوتيوب"

GMT 06:32 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

"جزر السيشل" في المحيط الهندي جنة لعشاق الطبيعة
العرب اليوم - "جزر السيشل" في المحيط الهندي جنة لعشاق الطبيعة

GMT 09:36 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

نصائح مميزة للاستمتاع بديكورات رائعة لغرف الدراسة
العرب اليوم - نصائح مميزة للاستمتاع بديكورات رائعة لغرف الدراسة

GMT 05:42 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

نتنياهو يعتبر أن لا قيمة لتوصيات الشرطة ضده بشأن الفساد
العرب اليوم - نتنياهو يعتبر أن لا قيمة لتوصيات الشرطة ضده بشأن الفساد

GMT 02:42 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

إعلان لمتجر "سينسبري" يُثير ضجّة كبيرة عبر وسائل التواصل
العرب اليوم - إعلان لمتجر "سينسبري" يُثير ضجّة كبيرة عبر وسائل التواصل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:37 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

عقد قران طفلة "غاوي حب" وعلاء مبارك ضمن الشهود
العرب اليوم - عقد قران طفلة "غاوي حب" وعلاء مبارك ضمن الشهود

GMT 18:44 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

ريهام حجاج في أول ظهور بعد شائعة زواجها من طليق ياسمين عبد العزيز
العرب اليوم - ريهام حجاج في أول ظهور بعد شائعة زواجها من طليق ياسمين عبد العزيز

GMT 13:18 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

بريزنتيشن تضخ مليار و٣٠٠ مليون جنيه في السوق المصري
العرب اليوم - بريزنتيشن تضخ مليار و٣٠٠ مليون جنيه في السوق المصري

GMT 18:23 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

تفاصيل وفاة عروسَيْن في حلوان بعد 48 ساعة فقط مِن زفافهما
العرب اليوم - تفاصيل وفاة عروسَيْن في حلوان بعد 48 ساعة فقط مِن زفافهما

GMT 13:58 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

ارتفاع الأسهم الإيطالية بفعل تقارير عن تعديل خطة عجز الميزانية
العرب اليوم - ارتفاع الأسهم الإيطالية بفعل تقارير عن تعديل خطة عجز الميزانية

GMT 15:40 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

سما المصري تُعلّق على إطلالة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي
العرب اليوم - سما المصري تُعلّق على إطلالة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

GMT 23:53 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبر

إيناس عبد الدايم تشهد عرض "أبو كبسولة" أثناء زيارتها للإسكندرية
العرب اليوم - إيناس عبد الدايم تشهد عرض "أبو كبسولة" أثناء زيارتها للإسكندرية

GMT 19:23 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر

الفنان محمد صبحي ينتهي من بروفات مسرحية "خيبتنا"
العرب اليوم - الفنان محمد صبحي ينتهي من بروفات مسرحية "خيبتنا"

GMT 05:18 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس

خلود زيد تستوحي تصميماتها مِن العصر الفرعوني
العرب اليوم - خلود زيد تستوحي تصميماتها مِن العصر الفرعوني

GMT 21:35 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبر

4 طلبة يبتكرون مطباً ذكياً صديقاً للبيئة في الإمارات
العرب اليوم - 4 طلبة يبتكرون مطباً ذكياً صديقاً للبيئة في الإمارات

GMT 18:37 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر

اعتقال شخص اعتدى على زوجته وسط الشارع في الرباط
العرب اليوم - اعتقال شخص اعتدى على زوجته وسط الشارع في الرباط

GMT 15:34 2016 الخميس ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

برج العنزة..خجول وحساس وكريم تجاه الأشخاص الذين يحبونه
العرب اليوم - برج العنزة..خجول وحساس وكريم تجاه الأشخاص الذين يحبونه

GMT 08:32 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عماد متعب يدرس التراجُع عن قرار اعتزال كرة القدم
العرب اليوم - عماد متعب يدرس التراجُع عن قرار اعتزال كرة القدم

GMT 19:26 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر

رحلة أشرف عبدالباقي من "خشب الورد" لـ"مسرح السعودية"
العرب اليوم - رحلة أشرف عبدالباقي من "خشب الورد" لـ"مسرح السعودية"

GMT 06:14 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس

نهلة الدقن تكشف نصائح للتغلب على مشاكل الشعر
العرب اليوم - نهلة الدقن تكشف نصائح للتغلب على مشاكل الشعر

GMT 14:47 2018 الخميس ,25 تشرين الأول / أكتوبر

شادية
العرب اليوم - شادية

GMT 05:34 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبر

نظمي عبدالحميد يُؤكّد إنهاء 90% مِن الاستعدادات
العرب اليوم - نظمي عبدالحميد يُؤكّد إنهاء 90% مِن الاستعدادات

GMT 06:34 2016 الأربعاء ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

خبير يحذِّر من استخدام جهاز تقويم الأسنان المعدني لأنه يضرُّ بصحتها وباللثة
العرب اليوم - خبير يحذِّر من استخدام جهاز تقويم الأسنان المعدني لأنه يضرُّ بصحتها وباللثة

GMT 02:41 2017 السبت ,02 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد فاعلية كريم المغنسيوم لعلاج ارتفاع الضغط
العرب اليوم - دراسة تؤكد فاعلية كريم المغنسيوم لعلاج ارتفاع الضغط

GMT 02:05 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

السيناريست أحمد عاشور يثير الجدل بملف براءة ريا وسكينة
العرب اليوم - السيناريست أحمد عاشور يثير الجدل بملف براءة ريا وسكينة

GMT 07:47 2016 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

أفضل 5 مدن أوروبية لقضاء عطلات مميّزة في فصل الشتاء
العرب اليوم - أفضل 5 مدن أوروبية لقضاء عطلات مميّزة في فصل الشتاء

GMT 01:31 2016 الأربعاء ,25 أيار / مايو

هندي يذهل المارة برسومات ثلاثية الأبعاد لمعبر مشاة على الطريق
العرب اليوم - هندي يذهل المارة برسومات ثلاثية الأبعاد لمعبر مشاة على الطريق

GMT 21:50 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

170 حالة إغماء خلال "زلزال الأحد المدمر" في العراق
العرب اليوم - 170 حالة إغماء خلال "زلزال الأحد المدمر" في العراق

GMT 12:47 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

القضاء العراقي يكشف "أبو حمزة البلجيكي" الذي شكل كابوسًا اوروبا
العرب اليوم - القضاء العراقي يكشف "أبو حمزة البلجيكي" الذي شكل كابوسًا اوروبا

GMT 05:29 2016 الثلاثاء ,24 أيار / مايو

ولادة ماعز برأسين وخنازير بثمانية أرجل وجرو بصندوق
العرب اليوم - ولادة ماعز برأسين وخنازير بثمانية أرجل وجرو بصندوق

GMT 02:16 2017 الأحد ,18 حزيران / يونيو

الحصول على 7 ساعات نوم من أسرار السعادة
العرب اليوم - الحصول على 7 ساعات نوم من أسرار السعادة

GMT 06:02 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

شركة "فيس بوك" تستعين بشركة للتحقيق بشأن دورها فى نشر العنف
العرب اليوم - شركة "فيس بوك" تستعين بشركة للتحقيق بشأن دورها فى نشر العنف

GMT 11:51 2018 الأحد ,22 تموز / يوليو

فرقة الفتيان تدرج ضمن قائمة "تايم" لأكثر 25 شخصية تأثيرا
العرب اليوم - فرقة الفتيان تدرج ضمن قائمة "تايم" لأكثر 25 شخصية تأثيرا
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab