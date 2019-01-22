القبض على مهاجم الأهلي السابق بسبب قيادته المتهورة

ألقت القوات الأمنية بجنوب إفريقيا القبض على مهاجم النادي الأهلي السابق، باكاماني ماهلامبي، وذلك بسبب قيادته المتهورة. وأكدت التقارير الصحفية الجنوب إفريقية أن اللاعب تم القبض عليه بعدما تم رصده وهو يقود السيارة بتهور شديد.

وشددت الصحيفة على أن الشرطة ألقت القبض على نجم الأهلي السابق وصن داونز الحالي، ولم يكن تحت تأثير أي مخدر أو الخمر. والجدير بالذكر أن باكاماني رحل عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلًا لنادي صن داونز الجنوب إفريقي.