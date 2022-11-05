نادى ولفرهامبتون الإنكليزي يعلن رسميًا التعاقد مع لوبيتيجي مدربًا جديدًا للفريق

أعلن نادى ولفرهامبتون الإنجليزي اليوم، السبت، بشكل رسمي، تعاقده مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي ليتولى المسؤولية خلفا للمقال برونو لاجي. وقال فريق الذئاب، فى بيان رسمي، إن المدرب الإسباني سيتولى مسؤولية الفريق بداية من الـ14 من شهر نوفمبر الجارى، أى عقب توقف الموسم استعدادا لكأس العالم 2022، ولم يشر النادي الإنجليزي إلى مدة التعاقد معه. وأكد ولفرهامبتون أنه يتبقى فقط أن يحصل لوبيتيجي على تصريح العمل ليبدأ مهمته مع الفريق رسميا.

وتولي جولين لوبتيجي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا ونادي إشبيلية، منصب المدير الفني لوولفرهامبتون، عقب إقالة برونو لاجي الشهر الماضي. ورفض لوبتيجي 56 عاما الشهر الماضي فكرة التدريب في الدوري الإنجليزي بسبب مرض والده، لكنه عاد قبول تدريب وولفرهامبتون بعد ثلاث محاولات كللت بالفشل. ويحتل وولفرهامبتون المركز قبل الاخير من القاع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث حقق انتصارين فقط هذا الموسم، وسجل ستة أهداف فقط.