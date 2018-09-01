هدرسفيلد تاون ضيفا على إيفرتون فى غياب رمضان صبحى

يسعى هدرسفيلد تاون الذى يضم اللاعب المصرى رمضان صبحى للخروج من دوامة النتائج السلبية عندما يحل ضيفاً على ايفرتون فى الرابعة عصر اليوم بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
ويحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ 19 وقبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل فى الجولة الماضية مع كارديف سيتى فيما خسر أمام تشيلسى ومانشستر سيتى، أما كارديف سيتى فيحتل المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.
وأعلن ديفيد فاجنر المدير الفني لنادي هدرسفيلد تاون فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، أن رمضان صبحى يعانى من كدمة فى الركبة، وهى الاصابة التى لن يستطيع على أثرها المشاركة فى مباراة اليوم.
وتعد مباراة ايفرتون، هو اللقاء الثالث الذى يغيب عنه رمضان صبحى مع هدرسفيلد تاون بعدما غاب عن مباراتى هدرسفيلد تاون أمام كارديف سيتى فى الدورى وستوك سيتى فى الكأس.
كما يلتقى اليوم تشيلسى مع بورنموث، ووست هام يونايتد مع ولفرهامبتون، وكريستال بالاس مع ساوثهامبتون، وبرايتون مع فولهام، ومانشستر سيتى مع نيوكاسل يونايتد.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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