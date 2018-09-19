بيراميدز يحتكر الفوز في 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز

احتكر نادي بيراميدز البطولة خلال ثلاث سيناريوهات واختلف الخصم لكن دائًما ما كانت النتيجة أزمة شاهدها الجميع.

بداية مبكرة

انطلقت منافسات الدوري المصري، و بدأت الإثارة مبكرًا، بعدما حقق فريق بيراميدز فوزًا مثيرًا أمام إنبي بالجولة الأولى من الدوري، في الوقت بدل الضائع بأقدام محمد مجدي قفشة.

و أبدى خالد متولي، المدير الفني لنادي إنبي رضاه عن المستوى الذي ظهر به الفريق في مباراته الأولى من الدوري أمام بيراميدز.

وقال متولى في تصريحات عقب المباراة "كان علينا ضغط طوال المباراة ولن أتحدث عن أخطاء التحكيم ولدينا عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الذي نريد أن يعطينا حقنا من أول الموسم فهل ما حدث هو العدل في الكرة وهل لابد أن تفوز فرقة بعينها.. لعبت للفوز بالمباراة ولا همني أهرام أم أخبار"، في إشارة منه لاسم النادي الخصم.

وأتم مدرب إنبي حديثه قائلًا "أجبرنا الجميع على احترامنا وأدينا مباراة جيدة طوال الـ 90 دقيقة واستحوذنا في الشوط الثاني وأهدر اللاعبين أكثر من فرصة".

الجونة يعيد تكرار السيناريو

استمرت الأمور على ما يرام حتى قدوم الجولة السادسة بالدوري بين بيراميدز والجونة، حين خطف فريق بيراميدز تعادلًا قاتلًا أمام الجونة في الوقت القاتل على ملعب الدفاع الجوي.

و أطلق هشام زكريا بعد المباراة تصريحات نارية، معربًا عن عدم رضاه عن نتيجة المباراة، مطالبًا بتطبيق العدالة على جميع الفرق من دون النظر لحجم أو اسم أي فريق.

وقال زكريا عقب المباراة" مستاء جدًا مما حدث بين شوطي اللقاء، متى هنسمح لفريق صاعد بالحصول على حقه؟. هدفنا كان الفوز والحصول على الثلاث نقاط".

وأضاف" قرار الحكم بإعطاء 6 دقائق كوقت بدل ضائع ليس عادلًا، كما أن هناك 3 أخطاء واضحة لفريقي لم يكتف الحكم بعدم احتسابها ولكنه اسجتسبها ضد فريقي".

وتابع" الحكم تأثر بالأجواء بين الشوطين وجهاز بيرامديز شكّل ضغطًا عليا بشكل واضح، وكان يجب أن تتم حماية الحكم أثناء خروج".

واختتم: لا يوجد فريق يستطيع الضغط طوال الـ 90 على خصم قوي، لذلك قسمنا المباراة لفترات وبالفعل سجلنا وكنا الأقرب للفوز لولا قرارات الحكم".

بيراميدز "كلاكيت ثالث مرة"

واستطاع بيراميدز في أخر مباراة له بالدوري أمام المقاولون العرب، الفوز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجبل الأخضر مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدين بيراميدز بالفضل في الفوز إلى مهاجمه البرازيلي المتألق كينو في الدقيقة 64، ليرفع اللاعب رصيده من الأهداف إلى أربعة في الوصافة خلف محمود علاء وأحمد علي.

و هاجم علاء نبيل المدير الفني لنادي المقاولون العرب الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة فريقه أمام بيراميدز في وقت قصير من دون إخطار ناديه.

قال نبيل " بعد خسارة فريقه بهدف أمام بيراميدز"خلاص عليه العوض"، مُضيفًا"دوري مرجان أحمد مرجان"، ثم كررها مرة أخرى.

ويعتبر مرجان أحمد مرجان هو فيلم مصري من إنتاج عام 2007 وبطولة النجم عادل إمام، وتدور أحداثه عن رجل أعمال ثري يستطيع النجاح في أي مجال يقرر الدخول فيه، بفضل أمواله التي يدفعها للجميع.

وأضاف مدرب المقاولون العرب:"هناك شيء تم زرعه في لاعبي مصر تجاه هذا النادي "بيراميدز" لكن سيكون لدي حديث أخر مع لاعبي فريقي، وأعرف أنهم شعروا بأن لا حول لهم ولا قوة قبل اللقاء".

وتابع نبيل"منذ فترة نتعرض للتلطيش في مصر، نحن مصريون لدينا كرامة، ماذا يحدث؟ ثم يخرج عصام عبد الفتاح ليقول نريد لتجربة (بيراميدز) أن تنجح".

وأردف نبيل"اتحاد الكرة قال إن الحكام الأجانب وصلوا القاهرة في تمام الساعة الرابعة ثم اتجهوا للملعب، هل يعقل مثل هذا الكلام؟ ما هذه اللياقة التي يتمتعون بها؟، وكيف صدر قرار استقدام حكام أجانب في 12 ساعة فقط؟".

وأنهى مدرب المقاولون قائلًا"رغم علاقتي القوية به إلا أنني أطالب عصام عبد الفتاح بالاستقالة لأنه لم يعد قادرًا على حماية أبناءه الحكام، وعليهم ألا يعودوا للتحكيم مجددًا".