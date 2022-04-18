المصري يوقع غرامة مالية علي أصحاب الطرد والإنذارات أمام نهضة بركان

قرر مجلس إدارة النادي المصري، بعد التنسيق مع التونسي معين الشعباني المدير الفني، وكريم ذكري مدير الكرة، توقيع عقوبات مادية على اللاعبين الذين نالوا الطرد والإنذارات في مباراة المصري ونهضة بركان.وكانت مباراة المصري ونهضة بركان والتي أقيمت أمس بمنافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف على استاد برج العرب، قد شهدت تعرض ثنائي المصري، إلياس الجلاصي وعمرو موسى للطرد، فيما حصل هيثم لعيوني على الإنذار بسبب خلع القميص عقب تسجيل هدف الفوز.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، توقيع غرامة قدرها مليون جنيه على عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مع إحالته للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة المصري ونهضة بركان المغربي والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.واستطاع فريق المصرى البورسعيدى تحقيق فوز غالٍ وثمين على نهضة بركان المغربى بهدفين مقابل هدف بـ9 لاعبين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب، فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية فى مباراة دراماتيكية.وتقدم المصرى عن طريق عمرو مرعى فى الدقيقة 11، وتعادل بعدها، وفى الدقيقة 18 حمزة الرجراجى للضيوف من متابعة كرة زميله من الجانب الأيمن، وأضاف التونسى هيثم اللعيونى الهدف الثانى لأبناء بورسعيد من ضربة حرة مباشرة، نفذها اللاعب باقتدار فى الدقيقة 80 لتعلن عن تفوق فريقه .