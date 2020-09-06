وزير الشباب والرياضة يشكل لجنة للتحقيق في واقعة اختفاء كأس أمم افريقيا

أمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح تحقيقا مع اللجنة الخماسية المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، حول واقعة اختفاء كأس أمم أفريقيا ، الذي احتفظ به منتخب مصر مدى الحياة، ولكن تم اكتشاف عدم وجوده فى مقر الجبلاية في الفترة الأخير وقال وزير الرياضة أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في الأزمة، بعدما علمت بالأمر من خلال وسائل الإعلام، وهناك لجنة لتقصي الحقيقة ومعرفة ما إذا كانت الكأس سرقت في اقتحام اتحاد الكرة عام 2013 أم لا وأضاف صبحي أنه سيتم الرجوع للملفات في عهد مجلس الجبلاية الأسبق، برئاسة جمال علام، مرورا بمجلس هاني أبوريدة وحتى اللجنة الخماسية، لكشف الحقيقة بعيدا عن أي ضجة .