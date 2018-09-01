هدف جاتوزو السحرى يخترق أيدى حارس فيورنتينا

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة .

يعد جنارو جاتوزو أسطورة ميلان السابق ومدربه الحالى، أحد أهم اللاعبين فى تاريخ الفريق الإيطالى، الذى تميز بأهدافه المذهلة وتسديداته الصاروخية الدقيقة، والتى تخترق أى دفاع.

ورغم أنه سجل العديد من الأهداف خلال مسيرته المذهلى إلا أن هدفه فى مرمى فيرونتينا الذى سجله قبل 12 عاما لا يزال عالقا فى أذهان الجماهير، ولا يمكن لأى عاشق للروسونيرى أن ينسى ذلك الهدف الصاروخى الذى اخترق أيدى مرمى حارس الفريق المنافس.