هدف جاتوزو السحرى يخترق أيدى حارس فيورنتينا

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.
"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة .
يعد جنارو جاتوزو أسطورة ميلان السابق ومدربه الحالى، أحد أهم اللاعبين فى تاريخ الفريق الإيطالى، الذى تميز بأهدافه المذهلة وتسديداته الصاروخية الدقيقة، والتى تخترق أى دفاع.
ورغم أنه سجل العديد من الأهداف خلال مسيرته المذهلى إلا أن هدفه فى مرمى فيرونتينا الذى سجله قبل 12 عاما لا يزال عالقا فى أذهان الجماهير، ولا يمكن لأى عاشق للروسونيرى أن ينسى ذلك الهدف الصاروخى الذى اخترق أيدى مرمى حارس الفريق المنافس.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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