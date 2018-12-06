نيمار يعلّق على أنباء رحيله عن باريس سان جيرمان

ألمح النجم البرازيلي نيمار إلى رغبته باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط أنباء كثيرة هذا العام بشأن نيته الرحيل عن باريس سان جرمان بعد نهاية الموسم.

ووفقا لمجلة "فور فور تو"، قال نيمار "لا نعرف كيف سيكون الغد، ولكني أعتقد بأن كل لاعب عظيم عليه اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز يوما ما"، وأضاف "إذا كنت تلعب هناك (ميندي) فأتمنى أن تستمر بالاستمتاع بالدوري الإنجليزي الممتاز لأنك تستحق الأفضل. قبلاتي وتحياتي لك".

وجاء رد نيمار في فيديو على موقع "يوتيوب"، بعد أن طرح له السؤال المدافع الفرنسي بينجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، علمًا أنه كانت قد انتشرت أنباء هذا الموسم عن رغبة نيمار في العودة لفريقه السابق برشلونة نهاية الموسم، وأنه غير سعيد بالبقاء مع فريق العاصمة الفرنسية.