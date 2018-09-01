قطار ليفربول يصل محطة ليستر سيتى فى الدورى الانجليزى

يسعى النجم المصرى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو تحقيق الانتصار الرابع على التوالى بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، عندما يحل ضيفاً على ليستر سيتى فى الواحدة والنصف ظهر اليوم بملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 9 نقاط حصدها من ثلاثة إنتصارات متتالية على وست هام يونايتد وكريستال بالاس وبرايتون، متفوقاً بفارق الاهداف على توتنهام وتشيلسى وواتفورد، بينما يحتل ليستر سيتى المركز السابع برصيد 6 نقاط.

ويتطلع محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول بتسجيل ثالث أهدافه هذا الموسم بمسابقة الدورى الإنجليزى وأول أهدافه خارج ملعب "آنفيلد"، بعدما نجح فى الوصول لشباك وست هام يونايتد وبرايتون بمعقل ليفربول.

ويمتلك محمد صلاح ذكريات سعيدة عندما يواجه ليستر سيتى، بعدما سبق وأن سجل 3 أهداف فى شباك "الثعالب" الموسم الماضى، حيث تمكن "الفرعون المصري" من التسجيل فى فوز ليفربول على ليستر سيتى بنتيجة 3 – 2 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر النسخة الماضية لمسابقة الدورى الإنجليزي.

كما تمكن من تسجيل "هدفين" فى فوز ليفربول على ليستر سيتى بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر المسابقة