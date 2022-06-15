محكمة روسية تمدد احتجاز نجمة كرة السلة بريتني جرينر

ذكرت وسائل إعلام روسية أن محكمة في موسكو قررت تمديد احتجاز نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلا عن الخدمة الإعلامية للمحكمة أنه تم تمديد احتجاز بريتني لمدة 18 يوما حتى 2 يوليو. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد احتجاز بريتني /31 عاما/.