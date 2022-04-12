الزمالك يُتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة تحت 19 عامًا بعد الفوز على الأهلي

توج فريق كرة الطائرة في نادي الزمالك تحت 19 عامًا بلقب بطولة الجمهورية للموسم الحالي 2021-2022 بعد فوزه المستحق على نظيره الأهلي 3-2، في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.ونجح فريق الزمالك في الفوز بنتيجة المباريات الثلاث التي خاضها في الدورة المجمعة، وكان آخرها الفوز على الأهلي في المباراة الحاسمة بعد الفوز على الصيد بثلاثية نظيفة، والفوز على الشمس بنتيجة 3-2.

جاءت نتيجة الفترات في مباراة الأهلي كالتالي:-

19/25

28/26

28/26

23/25

15/12

ويتكون الجهاز الفني لفريق شباب الزمالك من محمد مدبولي مديرا فنيا، وأشرف محمد إدارياً