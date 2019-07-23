أبدى ريال مدريد استعداده للتخلي مجانا عن لاعبه الويلزي غاريث بيل ويسهل بالتالي انتقاله إلى الصين، في محاولة من النادي الإسباني لتوفير راتبه ومحو الملايين التي يتقاضاها من دفتر حساباته، وبحسب التقارير، فقد تلقى غاريث بيل عرضا مغريا للانتقال إلى الشرق الأقصى بعد فترة من تجميده خارج الفريق في ملعب سانتياغو برنابيو، بحسب صحيفة ذي صن البريطانية.

وأكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما بات "قريبا من مغادرة" النادي الإسباني، بعد استبعاده من التشكيلة التي خسرت في مباراة الفريق الاستعدادية أمام بايرن ميونيخ الألماني، ودفعت هذه التعليقات من زيدان بجوناثان بارنيت، وكيل اللاعب الويلزي، إلى توجيه انتقادات لاذعة لمدرب "اللوس بلانكوس" وصلت إلى حد القول إن "ما فعله زيدان عار.. إنه لم يظهر أي احترام للاعب الذي قدم الكثير لريال مدريد".

ولحل هذه المشكلة، فإن ريال مدريد بات مستعدا لإنهاء السنوات الثلاث المتبقية من العقد وتوفير أجر اللاعب، إذا ما وافق على الانتقال إلى الصين، وفقا لما ذكره موقع "إي أس بي أن".