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ننشر مواعيد مباريات الدوريات المختلفة والقنوات الناقلة الأحد

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العرب اليوم - ننشر مواعيد مباريات الدوريات المختلفة والقنوات الناقلة الأحد

مواعيد مباريات الدوريات المختلفة
القاهرة - العرب اليوم

يشهد اليوم الأحد إقامة العديد من المواجهات النارية في بطولة كأس الأمم الآسيوية، والكونفيدرالية الأفريقية، والدوري الإنجليزي، والإسباني، والفرنسي، بالإضافة إلى كأس إيطاليا. ونستعرض لكم أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

كأس الأمم الآسيوية:
كوريا الشمالية X قطر - 1:00 ظهرًا - beIN SPORTS MAX 1 HD AR - beIN SPORTS MAX 2 
عمان X اليابان - 3:30 عصرًا - beIN SPORTS MAX 1 HD AR - beIN SPORTS MAX 2
تركمنستان X أوزبكستان - 6:00 مساءً - beIN SPORTS MAX 1 HD AR - beIN SPORTS MAX 2 HD AR

كأس الكونفيدرالية الأفريقية:

3 مباريات في تمام الثالثة عصرًا وهم:
جور ماهيا الكيني X نيو ستار دي دوالا الكاميروني
زيسكو يونايتد الزامبي X كايزرشيفس الجنوب أفريقي
جيما أبا جيفار الإثيوبي X حسنية أكادير المغربي

3 مباريات في تمام الرابعة والنصف عصرًا وهم:
بانتو - ليسوثو X إينوجو رينجرز النيجيري
القطن الكاميروني X أشانتي كوتوكو الغاني
أوثو دويو الكونغولي X كمبالا سيتي الأوغندي

اتحاد طنجة المغربي X الزمالك - 5:00 مساءً - On Sport

النصر الليبي X ساليماتا - بوركينا فاسو - 6:00 مساءً - 

الهلال السوداني X موكورا سبور - رواندا - 7:00 مساءً - 

الدوري الإنجليزي:
إيفرتون X بورنموث - 4:15 عصرًا - beIN SPORTS HD 2
توتنهام هوتسبير X مانشستر يونايتد- 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني:
أتلتيكو مدريد X ليفانتي - 1:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 3
أتلتيك بلباو X إشبيلية - 5:15 مساءً - beIN SPORTS HD 3
برشلونة X إيبار - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
ريال بيتيس X ريال مدريد - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3

الدوري الفرنسي:
نانت X رين - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
تولوز X ستراسبورج - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
ديجون X مونبلييه - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
مارسيليا X موناكو - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6

كأس إيطاليا:
تورينو X فيورنتينا - 4:00 مساءً - Rai 2
انتر ميلان X بينفينتو - 7:00 مساءً - Rai 2
نابولي X ساسولو - 9:45 مساءً - Rai 1

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ننشر مواعيد مباريات الدوريات المختلفة والقنوات الناقلة الأحد ننشر مواعيد مباريات الدوريات المختلفة والقنوات الناقلة الأحد



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ننشر مواعيد مباريات الدوريات المختلفة والقنوات الناقلة الأحد ننشر مواعيد مباريات الدوريات المختلفة والقنوات الناقلة الأحد



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