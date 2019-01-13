ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، تحقيق إنجاز تاريخي، عندما فريقه نظيره إيبار، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ19، في الدوري الإسباني. ويحتاج ليونيل ميسي لهز شباك إيبار في مباراة اليوم، للوصول للهدف رقم 400 له مع برشلونة في الدوري الإسباني.

ويعد ميسي الهداف التاريخي للدوري الإسباني منذ 22 نوفمبر 2014، عندما وصل للهدف رقم 253، محطمًا رقم زارا أسطورة أتلتيك بلباو هداف الليجا قبل ذلك برصيد 252 هدفًا. وشارك "ميسي" مع برشلونة في 15 مباراة في الليجا هذا الموسم سجّل خلالهما 16 هدفاً وصنع 10 آخرين. يُذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد.