غياب المصنفة الأولى عن دورة الدوحة للتنس

أعلن منظمو دورة الدوحة لكرة المضرب التي ستنطلق الأسبوع المقبل، عدم مشاركة اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى في العالم بسبب إصابة في الظهر.

وقالت اللاعبة اليابانية: "أنا آسفة لعدم مشاركتي في دورة الدوحة هذا العام والتي خططت سابقا لخوضها ولقاء أنصاري هناك".

وأضافت: "أتمنى أسبوعا عظيما للجميع على أمل أن أراهم جميعا هناك العام المقبل".

وصنف المنظمون أوساكا في المركز الأول الذي سيؤول بعد انسحابها إلى الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة في العالم حاليا والأولى قبل بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وسبق لبطلة أستراليا البالغة 21 عاما الانسحاب من دورة هونغ كونغ في أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الظهر أيضا.

يذكر أن التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة ثانية عالميا توجت العام الماضي بلقب دورة الدوحة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

بليسكوفا تسحق موجوروزا في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أوساكا تتوج بلقب بطولة أستراليا على حساب كفيتوفا