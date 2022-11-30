وفاة لاعب كولومبي أثناء التدريب في عمر الـ22 عامًا

توفي الكولومبي أندريس بالانتا لاعب أتليتيكو توكومان الأرجنتيني عن عمر يناهز الـ22 عاما أثناء التدريب.

وسقط بالانتا خلال مران الفريق صباح أمس الثلاثاء، ليُحمل سريعا خارج الملعب لكنه توفي لدى وصوله إلى المستشفى.

ودعا النادي إلى مؤتمر صحفي في الثامنة مساء إلى جانب الطاقم الطبي بالمؤسسة، لتقديم تفسيرات حول وفاة اللاعب.