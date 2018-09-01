تحديات تواجه محمد صلاح فى قمة ليستر سيتى ضد ليفربول

يحل نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح ضيفاً على ليستر سيتى بملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 9 نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات متتالية، على وست هام يونايتد وكريستال بالاس وبرايتون، متفوقاً بفارق الأهداف على توتنهام وتشيلسى وواتفورد، بينما يحتل ليستر سيتى المركز السابع برصيد 6 نقاط.

ويواجه النجم المصرى محمد صلاح العديد من التحديات فى مباراة ليفربول وليستر سيتى، نستعرضها سوياً خلال السطور التالية..

تكريس عقدة ليستر سيتى

يسعى النجم المصرى محمد صلاح لمواصلة تفوقه أمام ليستر سيتى للمباراة الثالثة على التوالى وتكريس عُقدة "الثعالب"، بالتسجيل فى مباراة اليوم

ويمتلك محمد صلاح ذكريات سعيدة عندما يواجه ليستر سيتى، بعدما سبق وسجل 3 أهداف فى شباك "الثعالب" الموسم الماضى، حيث تمكن "الفرعون المصرى" من التسجيل فى فوز ليفربول على ليستر سيتى بنتيجة 3 – 2 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر النسخة الماضية لمسابقة الدورى الإنجليزى.