تحديات تواجه محمد صلاح فى قمة ليستر سيتى ضد ليفربول

يحل نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح ضيفاً على ليستر سيتى بملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 9 نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات متتالية، على وست هام يونايتد وكريستال بالاس وبرايتون، متفوقاً بفارق الأهداف على توتنهام وتشيلسى وواتفورد، بينما يحتل ليستر سيتى المركز السابع برصيد 6 نقاط.
ويواجه النجم المصرى محمد صلاح العديد من التحديات فى مباراة ليفربول وليستر سيتى، نستعرضها سوياً خلال السطور التالية..
تكريس عقدة ليستر سيتى
يسعى النجم المصرى محمد صلاح لمواصلة تفوقه أمام ليستر سيتى للمباراة الثالثة على التوالى وتكريس عُقدة "الثعالب"، بالتسجيل فى مباراة اليوم
ويمتلك محمد صلاح ذكريات سعيدة عندما يواجه ليستر سيتى، بعدما سبق وسجل 3 أهداف فى شباك "الثعالب" الموسم الماضى، حيث تمكن "الفرعون المصرى" من التسجيل فى فوز ليفربول على ليستر سيتى بنتيجة 3 – 2 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر النسخة الماضية لمسابقة الدورى الإنجليزى.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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