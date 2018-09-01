أوروبا تجهز عرضًا واحدًا لاستضافة كأس العالم 2030 وبريطانيا الأقرب

قال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، إنه يريد عرضا أوروبيا واحدا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 ، مؤكداً أن وجود عرض بريطانى سيمثل "فكرة حكيمة".

وقال الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم الشهر الماضى، إنه يجرى دراسة حول إمكانية استضافة نهائيات كأس العالم.

ورغم أن الاتحاد الإنجليزى لم يذكر بشكل مباشر إمكانية التقدم بعرض بريطانى مشترك، فإنه من المرجح أن تتعلق الدراسة بالفوائد المحتملة لمثل هذا الأمر، مع الأخذ فى الاعتبار أن الفرق المشاركة ستزيد فى 2026 وتصبح 48 منتخبا.