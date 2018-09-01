أوروبا تجهز عرضًا واحدًا لاستضافة كأس العالم 2030 وبريطانيا الأقرب

قال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، إنه يريد عرضا أوروبيا واحدا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 ، مؤكداً أن وجود عرض بريطانى سيمثل "فكرة حكيمة".
وقال الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم الشهر الماضى، إنه يجرى دراسة حول إمكانية استضافة نهائيات كأس العالم.
ورغم أن الاتحاد الإنجليزى لم يذكر بشكل مباشر إمكانية التقدم بعرض بريطانى مشترك، فإنه من المرجح أن تتعلق الدراسة بالفوائد المحتملة لمثل هذا الأمر، مع الأخذ فى الاعتبار أن الفرق المشاركة ستزيد فى 2026 وتصبح 48 منتخبا.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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