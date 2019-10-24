الصين تستضيف نسخة تجريبية موسعة لمونديال الأندية 2021

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو الخميس أن الصين ستستضيف مونديال الأندية 2021 بنظام جديد يشارك فيه 24 فريقا، معتبرا هذه الخطوة "قرارا تاريخيا".

وتم إعلان القرار خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في شنغهاي، حيث اختار الأعضاء المدينة الآسيوية "بالإجماع" بحسب إنفانتينو.