رسائل جماهير العين لـ حسين الشحات بعد التألق ضد الإمارات

حظى النجم المصرى حسين الشحات بإشادة واسعة من جماهير نادى العين بعد تألقه فى مباراة الإمارات، التى أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإماراتى.
وتمكن حسين الشحات من تسجيل "هدف" وصناعة "هدفين" ليساهم فى قيادة العين للحصول على ثلاث نقاط غالية فى بداية رحلة الدفاع عن اللقب.
واتخذت جماهير نادى العين من موقع "تويتر" منبراً للإشادة بالنجم المصرى حسين الشحات، وكتب أحد مشجعى العين "الشحات جلاد.. مسجل الأول وصانع الثانى والثالث"، فيما كتب آخر "سبحان الله نفس اللى سواه فى مباراة الوحدة يوم فرنا 6 – 2"، فى إشارة إلى المباراة الشهيرة التى جمعت الفريقين الموسم الماضى بملعب "هزاع بن زايد" والتى حسمت لقب الدورى لنادى العين، ووصف مشجع عيناوى اللاعب المصرى حسين الشحات فى تغريدة بـ"المرعب"، بينما قال آخر، "نجم المباراة هو حسين الشحات بدون تصويت".
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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