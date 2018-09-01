رسائل جماهير العين لـ حسين الشحات بعد التألق ضد الإمارات

حظى النجم المصرى حسين الشحات بإشادة واسعة من جماهير نادى العين بعد تألقه فى مباراة الإمارات، التى أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإماراتى.

وتمكن حسين الشحات من تسجيل "هدف" وصناعة "هدفين" ليساهم فى قيادة العين للحصول على ثلاث نقاط غالية فى بداية رحلة الدفاع عن اللقب.

واتخذت جماهير نادى العين من موقع "تويتر" منبراً للإشادة بالنجم المصرى حسين الشحات، وكتب أحد مشجعى العين "الشحات جلاد.. مسجل الأول وصانع الثانى والثالث"، فيما كتب آخر "سبحان الله نفس اللى سواه فى مباراة الوحدة يوم فرنا 6 – 2"، فى إشارة إلى المباراة الشهيرة التى جمعت الفريقين الموسم الماضى بملعب "هزاع بن زايد" والتى حسمت لقب الدورى لنادى العين، ووصف مشجع عيناوى اللاعب المصرى حسين الشحات فى تغريدة بـ"المرعب"، بينما قال آخر، "نجم المباراة هو حسين الشحات بدون تصويت".