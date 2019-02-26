تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمي لدواع امنية

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، رسميًا تأجيل مباريات كأس مصر التي كان مقررا لها غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.وقال عامر خلال تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء، "إن هناك خطاب رسمي وصل اتحاد الكرة أعلن فيه الأمن تأجيل مباراتي الزمالك ومصر للمقاصة والأهلي وبيراميدز بالكأس، لأسباب أمنية".وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن رفض خوض مباراة بيراميدز بدورالستة عشر بالكأس يوم 28 فبراير.