موقف السعيد من المشاركة فى مباراة الأهلى والتعاون

كشفت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب المصرى عبد الله السعيد سيكون خارج قائمة الأهلى أمام التعاون فى المباراة التى تجمعهما اليوم بملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى السعودى.

ذكرت صحيفة "الرياضية" أن عبد الله السعيد فشل فى اجتياز الاختبار الطبى الذى خضع له أمس، إذ تبين أن العضلة الأمامية للاعب لا تزال تعانى الإجهاد.

وأضافت الصحيفة أن عبد الله السعيد لم يرافق الفريق إلى مقر المعسكر بمدينة "جدة"، وانتظم فى برنامج خاص تحت إشراف مدرب اللياقة.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الطبى لنادى الأهلى السعودى أبلغ الأرجنتينى بابلو جويدى، المدير بأن عبد الله السعيد سيكون جاهزاً لمواجهة فريق أحد يوم 14 سبتمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثانية.

جدير بالذكر أن عبد الله السعيد تعرض لإصابة عضلية يوم 26 يوليو الماضى على هامش معسكر الإعداد الذى أقيم فى النمسا، وهى الإصابة التى أبعدته عن المشاركة فى مباريات الفريق الودية والرسمية حتى الآن.