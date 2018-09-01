موقف السعيد من المشاركة فى مباراة الأهلى والتعاون

كشفت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب المصرى عبد الله السعيد سيكون خارج قائمة الأهلى أمام التعاون فى المباراة التى تجمعهما اليوم بملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى السعودى.
ذكرت صحيفة "الرياضية" أن عبد الله السعيد فشل فى اجتياز الاختبار الطبى الذى خضع له أمس، إذ تبين أن العضلة الأمامية للاعب لا تزال تعانى الإجهاد.
وأضافت الصحيفة أن عبد الله السعيد لم يرافق الفريق إلى مقر المعسكر بمدينة "جدة"، وانتظم فى برنامج خاص تحت إشراف مدرب اللياقة.
وأضافت الصحيفة أن الجهاز الطبى لنادى الأهلى السعودى أبلغ الأرجنتينى بابلو جويدى، المدير بأن عبد الله السعيد سيكون جاهزاً لمواجهة فريق أحد يوم 14 سبتمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثانية.
جدير بالذكر أن عبد الله السعيد تعرض لإصابة عضلية يوم 26 يوليو الماضى على هامش معسكر الإعداد الذى أقيم فى النمسا، وهى الإصابة التى أبعدته عن المشاركة فى مباريات الفريق الودية والرسمية حتى الآن.
GMT 09:23 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرتحديات تواجه محمد صلاح فى قمة ليستر سيتى ضد ليفربول
GMT 09:21 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرأوروبا تجهز عرضًا واحدًا لاستضافة كأس العالم 2030 وبريطانيا الأقرب
GMT 09:18 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبررسائل جماهير العين لـ حسين الشحات بعد التألق ضد الإمارات
GMT 09:13 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرأزمة سياسية تهدد أرسنال ومخيتاريان فى الدورى الأوروبى
GMT 13:41 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسجلسة خاصة بين كارتيرون وسعد سمير فى مران الأهلي
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
أرسل تعليقك