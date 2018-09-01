أزمة سياسية تهدد أرسنال ومخيتاريان فى الدورى الأوروبى

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادى أرسنال يتعرض لأزمة قبل انطلاق مشواره فى بطولة الدورى الأوروبى التى تنطلق فى سبتمبر الجارى.

وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن الأرمينى هنريك مخيتاريان نجم أرسنال مهدد بالغياب عن الفريق أمام قرة باج أجدام الأذربيجانى بجانب مباراة النهائى التى تستضيفها أذربيجان.

وأوضحت الصحيفة أن أزمة سياسية بين أرمينيا وأذربيجان نتج عنها قرارا من حكومة الأخير بمنع دخول كل من يحمل جواز السفر الأرمينى إلى البلاد، وهو ما يعنى أن مخيتاريان لن يتمكن من الانضمام إلى أرسنال فى رحلته إلى هذا البلد.

ووقع أرسنال فى المجموعة الخامسة مع قره باج وسبترونج لشبونة البرتغالى وفورسكال الأوكرانى، وسيبدأ مشواره أمام الأخير فى ملعب الإمارات يوم 20 سبتمبر ثم يطير إلى أذربيجان لمواجهة قراه باج يوم 4 أكتوبر.

وقال أوناى إيمرى مدرب أرسنال عقب سحب القرعة: "أتمنى أن نتمكن من إيجاد حل وضمان دخول مختاريان إلى أذربيجان، أنا بالتأكيد لا أرغب فى السفر إلى هناك بدونه، ولم أتحدث معه بشأن هذا الأمر حتى الآن".