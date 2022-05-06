وفاق سطيف يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف الجزائري تدريباته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة فريق الأهلى بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء غد السبت على ملعب الأهلى we بالسلام. ويخوض فريق وفاق سطيف الجزائري مرانه الأخير مساء اليوم الجمعة استعدادا لمباراة الأهلى على ملعب الأهلى we بالسلام الذي سوف يستضيف المباراة وذلك وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن يخوض طرفى أى مباراة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا مرانهم الختامي على الملعب الذي سوف يقام عليه اللقاء.

وجاءت قائمة وفاق سطيف استعدادًا لمواجهة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: سفيان خذايرية - زكريا بوحلفاية - إدريس بوضياف خط الدفاع: عبدالحق دباري - هواري فرحاني - بلقاسم براهيمي - محمد خطير زيتي - هشام بلقروي - عبد الكريم نمديل - حسيني لعريبي - إبراهيم حشود خط الوسط: أمير قراوي - أحمد كندوسي - عبد القادر بوطيش - إبراهيم فرحي بن حليمة - أكرم جحنيط - عبدالمؤمن جابو خط الهجوم: إبراهيم بدبوس - عبد الرحيم دغموم - زبير مطراني - رياض بن عياد - منصف بكرار.