ريال مدريد يجدد عقد توني كروس حتى 2023
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ريال مدريد يجدد عقد توني كروس حتى 2023

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العرب اليوم - ريال مدريد يجدد عقد توني كروس حتى 2023

توني كروس
مدريد - العرب اليوم


أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين عن تمديد عقد لاعب وسطه الألماني الدولي توني كروس.

  وجدد الريال عقد كروس /29 عاما/ لثلاثة أعوام إضافية حتى 2023.

  ويعقد كروس مؤتمرا صحفيا في سانتياجو برنابيو اليوم الاثنين للحديث عن عقده الجديد مع النادي الملكي.

  وانتقل كروس إلى ريال مدريد في 2014 قادما من بايرن ميونخ الألماني.

  وخلال مسيرته مع النادي الملكي فاز كروس بـ12 لقبا خلال خمسة مواسم.

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ريال مدريد يجدد عقد توني كروس حتى 2023 ريال مدريد يجدد عقد توني كروس حتى 2023



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ريال مدريد يجدد عقد توني كروس حتى 2023 ريال مدريد يجدد عقد توني كروس حتى 2023



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