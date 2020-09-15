إصابة علي لطفي وياسر إبراهيم بفيروس كورونا

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إصابة كل من علي لطفي وياسر إبراهيم لاعبي النادي بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” أشار عبد الحفيظ إلى أن عينة الـ”رابيد تيست” للثنائي أثبتت إيجابية فيروس كورونا، موضحا أنهم سيخضعوا لمسحة جديدة يوم الأربعاء المقبل، لمعرفة إيجابية أو سلبية العينات الخاصة بهما وقتها الجدير بالذكر أن الثنائي علي لطفي وياسر إبراهيم لن ينضموا لقائمة الأهلي اليوم أمام الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري بسبب إصابتهما بالفيروس.