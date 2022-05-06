جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

تقام اليوم الجمعة مباراتان في منافسات الجولة رقم 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يلتقى المصري مع الإسماعيلي في تمام الساعة السادسة والنصف بملعب برج العرب، وسموحة مع بيراميدز في التاسعة مساء بإستاد الإسكندرية. وقبل هاتين المباراتين أقيمت في منافسات بطولة الدوري حتى الآن 146 مباراة من إجمالي 306 لقاء حيث تبقى على نهاية البطولة 160 مباراة. وتحقق طوال مباريات البطولة الماضية الفوز في 97 مباراة والتعادل في 49 لقاء (31 مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي و18 مباراة انتهت بالتعادل السلبي)، كما تم احتساب 75 ضربة جزاء منها 53 ضربة مسجلة و22 ضائعة. وحصلت جميع الفرق المشاركة في البطولة وعددها 18 على 588 بطاقة صفراء و30 بطاقة حمراء، كما تم إحراز 324 هدفا. وأكثر الفرق فوزا في البطولة حتى الآن هو فريق الزمالك برصيد 13 فوز، بينما أقلها فريق المقاصة حيث لم يحقق سوى فوز وحيد، بينما تصدر لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو لقب الهداف برصيد 11 هدفا.