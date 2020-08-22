مفاجأة سارة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

قال طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، إن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، قام بصرف 16 مليون جنيه، مستحقات للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز في مواجهة الأهلي، في مباراة القمة 120 المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام على استاد القاهرة وتابع طارق يحيى، عبر قناة الزمالك، أنه بذلك يتبقى للاعبي الفريق الأبيض نسبة المشاركة وهى عبارة عن نسبة الـ 25% من عقودهم.