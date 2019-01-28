ننشر مواعيد مباريات الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة الاثنين

القاهرة - العرب اليوم
يشهد اليوم، الاثنين، مواجهات في بطولة كأس آسيا، والدوري المصري والدوري السعودي، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية، ونستعرض أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:
كأس الأمم الآسيوية:
إيران X اليابان - 4:00 عصرًا - beIN SPORTS MAX 1 HD AR - beIN SPORTS MAX 2
الدوري المصري الممتاز:
الإسماعيلي X الاتحاد السكندري - 5:00 مساءً - On sport - النيل الرياضية
وادي دجلة X الأهلي - 8:00 مساءً - On sport - النيل الرياضية
الدوري السعودي:
الباطن X الفيصلي - 2:30 مساءً - KSA Sports 1 HD
النصر X أحد - 5:20 مساءً - KSA SPORT +1
الوحدة X الحزم - 5:50 مساءً - KSA Sports HD+2
التعاون X أهلي جدة - 7:20 مساءً - KSA Sports 1 HD
الدوري الإسباني:
ديبورتيفو ألافيس X رايو فاليكانو - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي:
إمبولي X جنوى - 9:30 مساءً - beIN SPORTS HD 4
الدوري التركي:
إسطنبول باشاك شهير (كريم حافظ) X قاسم باشا (تريزيجيه) - 7:00 مساءً
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