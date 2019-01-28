ننشر مواعيد مباريات الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة الاثنين

يشهد اليوم، الاثنين، مواجهات في بطولة كأس آسيا، والدوري المصري والدوري السعودي، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية، ونستعرض أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

كأس الأمم الآسيوية:

إيران X اليابان - 4:00 عصرًا - beIN SPORTS MAX 1 HD AR - beIN SPORTS MAX 2

الدوري المصري الممتاز:

الإسماعيلي X الاتحاد السكندري - 5:00 مساءً - On sport - النيل الرياضية

وادي دجلة X الأهلي - 8:00 مساءً - On sport - النيل الرياضية

الدوري السعودي:

الباطن X الفيصلي - 2:30 مساءً - KSA Sports 1 HD

النصر X أحد - 5:20 مساءً - KSA SPORT +1

الوحدة X الحزم - 5:50 مساءً - KSA Sports HD+2

التعاون X أهلي جدة - 7:20 مساءً - KSA Sports 1 HD

الدوري الإسباني:

ديبورتيفو ألافيس X رايو فاليكانو - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي:

إمبولي X جنوى - 9:30 مساءً - beIN SPORTS HD 4

الدوري التركي:

إسطنبول باشاك شهير (كريم حافظ) X قاسم باشا (تريزيجيه) - 7:00 مساءً