قمة بلجيكا وإنجلترا أبرز صدامات دوري الأمم الأوروبية

تستكمل اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020، مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، المقامة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات وتعد مباراة بلجيكا ضد إنجلترا الأبرز من بين تلك المواجهات، والتي ستقام على ملعب "الملك بودوان"، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويتنافس المنتخبان على صدارة المجموعة التي يتربع المنتخب البلجيكي على رأسها بـ9 نقاط، فيما يحتل الإنجليز المركز الثالث بفارق نقطتين أقل كما سيتزامن مع هذه المباراة مواجهة قوية تجمع بين إيطاليا وبولندا، في إطار منافسات المجموعة الأولى. وتحتل بولندا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، لتأتي بعدها إيطاليا بفارق نقطة أقل.