وفاة لاعب كرة قدم لبناني بصاعقة رعدية

أعلن نادي الاجتماعي الرياضي اللبناني لكرة القدم، أن لاعبه الشاب علي عثمان، لقي حتفه بسبب صاعقة رعدية سقطت عليه، خلال تمارين الفريق، على ملعب طرابلس.

وقال نادي الاجتماعي الرياضي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن اللاعب (17 عاما)، فارق الحياة على الفور في المران، بعدما ضربته الصاعقة.

وقال مدرب طرابلس فادي عيادل، إنه طلب من اللاعبين عدم الحضور إلى التمارين عندما شاهد قوة العواصف، وحينها سمع صوت الصاعقة تضرب أرض ملعب طرابلس الرديف، ومن ثم نقل اللاعب إلى المستشفى لكنه توفي.

ونعى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، المهندس هاشم حيدر، اللاعب، راجيا من الله أن يتغمد فقيد الكرة اللبنانية برحمته، في حين أرسلت أندية الدرجة الأولى والثانية، برقيات تعزية لنادي الاجتماعي ولعائلة اللاعب.