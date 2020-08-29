القنوات الناقلة والموعد الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري المصري والقنوات الناقلة، اليوم السبت. يلتقي فريق الأهلي بنظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز، مع الالتزام بالقواعد الصحية والإجراءات الوقائية الصارمة؛ لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري المصري ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد المصري، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد "القاهرة الدولي" القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصري في الدوري المصري وستُذاع مباراة الأهلي ضد المصري على قناة أون تايم سبورت 1 ON Time Sports.