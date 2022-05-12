إثيوبيا تَطلب رسميًا مُواجهة منتخب مصر على ملعب الهلال السوداني
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إثيوبيا تَطلب رسميًا مُواجهة منتخب مصر على ملعب الهلال السوداني

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العرب اليوم - إثيوبيا تَطلب رسميًا مُواجهة منتخب مصر على ملعب الهلال السوداني

منتخب مصر
القاهرة - العرب اليوم

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تقدم إثيوبيا بطلب رسمي لخوض مباراتها أمام منتخب مصر في الجولة الثانية بتصفيات كأس الأمم الإفريقية على ملعب الهلال السوداني بالخرطوم.وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ، جميع ملاعب أثيوبيا لا تنطبق عليها الاشتراطات التي وضعها الكاف لاستضافة مباريات التصفيات ما أجبرها على اختيار ملعب الهلال السوداني، موضحا أنه سيتم الإعلان رسميا عن الملعب بمجرد موافقة الاتحاد السوداني على الطلب الأثيوبي.وأتم شبانة، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان أعلن رسميا رفضه اعتماد ملعب مدينة بحر دار في إثيوبيا، لاستضافة مباراة المنتخب الإثيوبي ضد المنتخب الوطني المصري في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ما يعنى خوض المباراة في بلد أخر.

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إثيوبيا تَطلب رسميًا مُواجهة منتخب مصر على ملعب الهلال السوداني إثيوبيا تَطلب رسميًا مُواجهة منتخب مصر على ملعب الهلال السوداني



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