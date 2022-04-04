هاتاي يواجه أضنة سبور في صراع المربع الذهبي في الدوري التركي

يستضيف ملعب أنطاكيا أتاتورك ستاديومو مواجهة هاتاي سبور المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمود كهربا ونظيره أضنة ديمرسبور في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري التركي . يحتل هاتاي المركز السابع برصيد 47 نقطة بينما يحتل أضنة ديمرسبور المركز الخامس برصيد 48 نقطة ، وكانا هاتاي قد تعادل مع مضيفه فريق بشكتاش بنتيجة 1-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري التركي ، وتواجد محمود كهربا على مقاعد بدلاء فريق هاتاى سبور من بداية المباراة حتى النهاية ولم يشارك. كان هاتاي سبور قد حقق الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة خلال آخر 3 جولات بمسابقة الدوري التركي، قبل التعادل اليوم ضد العملاق بشكتاش. ويلعب كهربا في صفوف هاتاي سبور منذ انضمامه في فترة الميركاتو الشتوى في يناير الماضي قادماً من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري. وخاض محمود كهربا 7 مباريات مع هاتاي سبور في بطولة الدوري التركي هذا الموسم حتى الآن وقد ساهم خلالهم بصناعة هدفين.