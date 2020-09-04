جماهير الأهلي تحت منزل مؤمن زكريا لدعمه معنويًا

حرص العشرات من جماهير النادي الأهلي على زيارة مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي في منزله والوقوف تحت منزله صباح اليوم الجمعة للشد من أزره بعد تعرضه لمرض في الأعصاب يحول دون ممارسته كرة القدم في الوقت الحالي، وقامت الجماهير التي أعلنت دعهما للجناح الدولي فى محنته بتقليد احتفال مؤمن زكريا بعد إحرازه للأهداف في الوقت الذي قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي بمنزله مؤخراَ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم، والمؤارزة له لتخطي تلك الأزمة المرضية التي يمر بها اللاعب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي للاعب تكليفاته الصادرة للمعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية ، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى اللاعب مؤمن زكريا عن تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذي يواظب على استخدامه، ومتابعته مع الأطباء، ومن جانبه أعرب مؤمن زكريا عن شكره وتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته له ، وامتنانه إلى جميع من يسانده فى أزمته الصحية.

وعبر وزير الرياضة للاعب مؤمن زكريا عن خالص دعواته، وتمنياته له بالشفاء، والعودة مرة أخري للملاعب فى أقرب وقت، مشيراً أن الجماهير المصرية والمنظومة الرياضية تسانده، وتدعمه فى أزمته الصحية، وتخلق حالة من الالتفاف والتكاتف والدعم والتشجيع للاعب؛ تعبيراً عن حبها للاعب، ودعواتها له بتخطي الأزمة الصحية التى يمر بها.