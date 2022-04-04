باشاك شهير في مهمة سهلة أمام يني ملطية سبور في الدوري التركي اليوم

يستضيف ملعب استاد ستين ايمك في السابعة والنصف مساء مواجهة باشاك شهير المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه ، مع نظيره يني ملطية سبور وذلك في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري التركي . وبهذه النتيجة تراجع باشاك شهير إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 47 نقطة وبفارق 20 نقطة عن طرابزون سبور متصدر الترتيب بـ67 نقطة ، بينمل يحتل يني ملطية سبور المركز الأخير برصيد 20 نقطة .

وكان النجم المصري محمود حسن تريزيجيه شارك أساسيا مع باشاك شهير، بعد غيابه عن مواجهة أنطاليا سبور، بسبب معاناته من إصابة على مستوى الظهر، وتواجد بالتشكيل الأساسى في مواجهة أضنة الأخيرة قبل التوقف الدولى وخوضه مباراة منتخب مصر والسنغال الفاصلة ، وخرج تريزيجيه في الدقيقة 86 من عمر المباراة وحل بدلا منه زميله إيمري كولاك. ونجح النجم المصرى في الظهور بمستوى مميز مع فريق باشاك شهير، منذ انضمامه في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما على سبيل الإعارة من أستون فيلا الإنجليزي، إذ سجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال 4 مباريات في الدورى التركي.