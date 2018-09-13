الأولمبية الدولية تفوض اللجنة الثلاثية فى إنهاء الأزمات المصرية

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية، إخطارا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية يفيد استمرار عمل اللجنة الثلاثية المفوضة منها لتنظيم الحركة الأولمبية فى مصر برئاسة الدكتور حسن مصطفى.
فوضت اللجنة الأولمبية الدولية، أعضاء اللجنة الثلاثية فى جميع الأمور وإنهاء الأزمات التى تخص تسهيل التعاون بين الحركة الأولمبية والسلطات الحكومية فى مصر ومراقبة تطبيق الصحيح لقانون الرياضة الجديد التى أقرته اللجنة الأولمبية الدولية وفقا للمبادئ العامة للميثاق الأولمبى.
الجدير بالذكر أن اللجنة الثلاثية قد نجحت فى إنهاء العديد من الملفات الهامة منذ تشكيلها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، مما جعل توماس بخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يوجه خطابا رسميا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الجهود التى بذلتها اللجنة الثلاثية فى إنهاء الملفات المعلقة قبل إجراء الانتخابات فى الاتحادات والأندية ومراكز الشباب
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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