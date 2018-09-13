الأولمبية الدولية تفوض اللجنة الثلاثية فى إنهاء الأزمات المصرية

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية، إخطارا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية يفيد استمرار عمل اللجنة الثلاثية المفوضة منها لتنظيم الحركة الأولمبية فى مصر برئاسة الدكتور حسن مصطفى.

فوضت اللجنة الأولمبية الدولية، أعضاء اللجنة الثلاثية فى جميع الأمور وإنهاء الأزمات التى تخص تسهيل التعاون بين الحركة الأولمبية والسلطات الحكومية فى مصر ومراقبة تطبيق الصحيح لقانون الرياضة الجديد التى أقرته اللجنة الأولمبية الدولية وفقا للمبادئ العامة للميثاق الأولمبى.

الجدير بالذكر أن اللجنة الثلاثية قد نجحت فى إنهاء العديد من الملفات الهامة منذ تشكيلها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، مما جعل توماس بخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يوجه خطابا رسميا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الجهود التى بذلتها اللجنة الثلاثية فى إنهاء الملفات المعلقة قبل إجراء الانتخابات فى الاتحادات والأندية ومراكز الشباب