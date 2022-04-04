الاتحاد يواجه الفيحاء في نصف نهائي كأس الملك

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مواجهة الاتحاد والفيحاء في التاسعة مساء ، في المباراة المقرر إقامتها بنصف نهائي كأس الملك 2021-22 ، وكان نادي الاتحاد استهل بطولة كأس خادم الحرمين الشريفية بالفوز على الفتح بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وفاز في ربع النهائي على التعاون بهدفين مقابل هدف. أما نادي الفيحاء فقد فاز على أبها بأربعة أهدافٍ دون رد في دور الـ16، وتخطى الباطن بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي. وتاريخيا حصل العميد على لقب كأس الملك 9 مرات آخرها موسم 2017/2018 بعد فوزه على الفيصلي في مباراة ماراثونية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ويحتل الاتحاد المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة خلف أهلي جدة صاحب 13 لقبا. وفي سياق منفصل حافظ الاتحاد على صدارة جدول تريب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة ويتصدر أوديون إيجالو نجم فريق الهلال جدول هدافي البطولة برصيد 19 هدف